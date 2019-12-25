تمساح النيل وغوميز الغلابة.. موجة سخرية من تصرف لاعب بالدوري المصري (فيديو)

حظيت لقطة لاحتفال غريب للاعب كرة قدم مصري، بتداول واسع على مواقع التواصل، بعد تسجيله لهدف في إحدى مباريات الدوري المصري، ثم مشيه زحفا على يديه ورجليه.

أثارت اللقطة سخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجماعي بمصر، حيث أرفقوها بتعليقات، مثل "تمساح النيل"، و"غوميز الغلابة" في إشارة إلى الاحتفال الشهير للاعب الهلال السعودي بافيتيمبي غوميز.

وكان لاعب نادي أسوان المصري محمد الصباحي احتفل بهدفه الأول لفريقه أسوان في شباك نادي طنطا أمس الثلاثاء، وانتشرت لقطة احتفاله بإحراز الهدف على الإنترنت.

كدة عندنا جوارديولا الغلابة "رضا عبدالعال"، وفان دايك الغلابة (مدافع غزل المحلة).. ودلوقتي بقى عندنا جوميز الغلابة ( محمد الصباحي).. pic.twitter.com/UUFSoxCFlf — Ayman Gelbo (@AymanGelberto) December 24, 2019

احتفال تمساح النيل 😀😀 https://t.co/NddfAbDjzi — Ayman Gelbo (@AymanGelberto) December 24, 2019