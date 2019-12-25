البث الحي
رياضة

تمساح النيل وغوميز الغلابة.. موجة سخرية من تصرف لاعب بالدوري المصري (فيديو)

سخرية على منصات التواصل من لاعب بالدوري المصري
سخرية على منصات التواصل من لاعب بالدوري المصري
25/12/2019

حظيت لقطة لاحتفال غريب للاعب كرة قدم مصري، بتداول واسع على مواقع التواصل، بعد تسجيله لهدف في إحدى مباريات الدوري المصري، ثم مشيه زحفا على يديه ورجليه.

أثارت اللقطة سخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجماعي  بمصر، حيث أرفقوها بتعليقات، مثل "تمساح النيل"، و"غوميز الغلابة" في إشارة إلى الاحتفال الشهير للاعب الهلال السعودي بافيتيمبي غوميز.

وكان لاعب نادي أسوان المصري محمد الصباحي احتفل بهدفه الأول لفريقه أسوان في شباك نادي طنطا أمس الثلاثاء، وانتشرت لقطة احتفاله بإحراز الهدف على الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)