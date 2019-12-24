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قفازات "السد العالي" في متحف الفيفا

الحارس عصام الحضري
الحارس عصام الحضري
24/12/2019

كشف متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن اقتنائه قفازات حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، عصام الحضري، التي ارتداها في آخر مباراة دولية له.

وكان آخر ظهور للحضري مع منتخب بلاده أمام السعودية في مباراة الجولة الثالثة بالدور الأول في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

ونشرت صفحة المتحف صورة القفاز عبر فيسبوك، وذكرت أنه بعد ظهوره الدولي لأول مرة في 1996، انتظر عصام الحضري 22 عامًا و158 مباراة دولية قبل أن يلعب في كأس العالم مع مصر في 2018.

وأضافت الصفحة أن القفازات الخاصة بالحضري موجودة في متحف "فيفا".

كما علق حساب "فيفا" الرسمي باللغة العربية عبر تويتر قائلاً "كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم".

من جانب آخر  شارك اللاعب التغريدة عبر تويتر معلقًا بعبارة "الحمدلله ".

ويعتبر الحضري أكبر لاعب يشارك في المونديال، وذلك بعمر 45 عاما وخمسة أشهر، وهو ما جعله يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتخطى "السد العالي" الحارس الكولومبي المعتزل فريد موندراغون الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 عن عمر 43 عاما وثلاثة أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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