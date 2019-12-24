الدحيل القطري يعلن تعاقده مع الكرواتي ماندزوكيتش

أعلن نادي الدحيل القطري، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، "نجحت إدارة الفريق اليوم في حسم ملف التعاقد مع المهاجم الكرواتي لاعب فريق يوفنتوس الايطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه بعد أن تم التوافق على كل شروط التعاقد ما بين اللاعب وادارة النادي".

ولم يكشف النادي عبر موقعه عن مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

ويعد ماندزوكيتش المولود في 21 مايو/ أيار من عام 1986بمدينة سلافونسكي برود الكرواتية أحد أهم المهاجمين الذين مروا على الكرة الكرواتية بل يعد هو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخب بلاده.

مسيرة اللاعب الاحترافية بدأت في العام 2004 حينما انضم لنادي مارسونيا، الذي انتقل منه إلى نادي "ان كي زغرب" في 2007، وبعد ذلك تحول لنادي دينامو زغرب أحد أهم الأندية الكرواتية واستمر معه لثلاثة مواسم انتهت في موسم 2010.

بعدها بدأ مسيرة احترافه الخارجي التي بدأت في الدوري الألماني مع نادي فولفسبورغ، لينتقل منه لنادي بايرن ميونيخ الألماني في عام 2012.

وفي عام 2014 غادر ماندزوكيتش ألمانيا متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث انضم لنادي أتلتيكو مدريد لموسم واحد، لينتقل بعدها إلى إيطاليا حيث انضم إلى نادي يوفنتوس في عام 2015 ليستمر مع نادي "السيدة العجوز" لأربع مواسم متتالية.

ونجح ماندزوكيتش في الفوز بجائزة أفضل لاعب كرواتي مرة واحدة في مسيرته في عام 2012 بعد تألقه الواضح مع ناديا فولفسبورغ وبايرن ميونيخ الألمانيين.