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محمد صلاح يأمل في قيادة مصر لمونديال قطر 2022

22/12/2019

بعد تتويج ليفربول بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه، وتتويج نجمه المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، تمنى صلاح أن يعود مع منتخب بلاده لقطر للمشاركة في مونديال 2022.

وعقب انتهاء المباراة النهائية في البطولة مساء أمس، استضافت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نجم كرة القدم المصري، وقال إن "الريدز" جاء إلى قطر ليحصد البطولة.

وانتقل الحوار لنجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة الذي أشاد بارتداء صلاح للعلم المصري، ثم سأله عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليرد صلاح بالقول إن كل اللاعبين الذين فازوا بالجائزة في السابق هم نجوم كبار.

وقال صلاح إن سعادته أكبر بالفوز بلقب البطولة، وإنه دومًا لا يقتنع بالجوائز الفردية لأن كل اللاعبين أدوا بشكل ممتاز، وجميعهم يستحق اللقب. 

وأضاف أنه يتطلع للفوز هذا الموسم بلقبي البريميرليغ ودوري الأبطال، مردفًا "انا طماع"، ليرد أبو تريكة في لقطة طريفة "بالعكس، هذا طموح".

وتوج محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للأندية التي اختتمت مساء السبت في ملعب "خليفة الدولي" العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث ساهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 2-1 في المربع الذهبي ثم على فلامينغو البرازيلي 1- صفر السبت في النهائي ليتوج ليفربول باللقب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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