البث الحي
رياضة

صلاح ومحرز وماني.. صراع ساخن على أفضل لاعب أفريقي

صلاح (يسار) ومحرز وماني
صلاح (يسار) ومحرز وماني
22/12/2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأحد، القائمة النهائية المرشحة لجوائز الأفضل لعام 2019.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري الرسمي، شهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بجانب زميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويطمح صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعدما سبق له التتويج بها عامي 2017 و2018 حيث قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوربا وكأس العالم للأندية.

و نفس الأمر بالنسبة لماني، الذي قاد "الريدز" للتتويج ببطولتي دوري الأبطال وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى قيادته منتخب بلاده لنهائي أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

أما محرز فقاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، بالإضافة إلى قيادته منتخب بلاده للتتويج بلقب أمم أفريقيا الأخيرة.

وسيتم الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي في الغردقة بمصر في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)