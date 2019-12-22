صلاح ومحرز وماني.. صراع ساخن على أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأحد، القائمة النهائية المرشحة لجوائز الأفضل لعام 2019.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري الرسمي، شهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بجانب زميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويطمح صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعدما سبق له التتويج بها عامي 2017 و2018 حيث قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوربا وكأس العالم للأندية.

و نفس الأمر بالنسبة لماني، الذي قاد "الريدز" للتتويج ببطولتي دوري الأبطال وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى قيادته منتخب بلاده لنهائي أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

أما محرز فقاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، بالإضافة إلى قيادته منتخب بلاده للتتويج بلقب أمم أفريقيا الأخيرة.

وسيتم الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي في الغردقة بمصر في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.