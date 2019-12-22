إشادة بتنظيم مونديال الأندية وباستعدادات قطر لكأس العالم

أشاد كولين سميث كبير مسؤولي البطولات والفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنجاح فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في قطر، مشيرًا إلى أن التنظيم والاستعدادات كانت متميزة.

وأكد سميث أن النهائي المثير في ختام البطولة مساء أمس السبت بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي، الذي انتهى بفوز بطل أوروبا 1 / صفر في الوقت الإضافي من المباراة كان متماشيا مع هذه البطولة الناجحة تنظيميا وفنيا.

وقال سميث "كان نهائي مونديال الأندية رائعا على استاد خليفة الدولي أحد الاستادات

المضيفة لبطولة كأس العالم 2022. وكان النهائي تتويجا لبطولة سارت على نحو رائع حيث قدم الفريقان أداء قويا ولم تحسم المباراة إلا في الوقت الإضافي".

وأشار سميث إلى أن مونديال الأندية فرصة رائعة بصفته بطولة كبيرة وقوية إضافة إلى أنه يمثل اختبارا جيدا للاستعدادات في أماكن مختلفة ومن الممكن أن تشهد هذه الاستعدادات مزيدا من التحسن عندما تستضيف قطر النسخة التالية العام المقبل طبقا لما هو مقرر.

وعن إن كان يعتبرها بروفة جادة لمونديال 2022، قال سميث: "بالتأكيد، هناك فارق في الحجم بين البطولتين ولكن مثل هذه البطولات تمثل نافذة يمكنك من خلالها مشاهدة جميع العناصر وأقسام التنظيم تعمل سويا. ومن ثم تكون أي تجربة مثل هذه البطولة في غاية النفع".

وعن باقي الاستادات المضيفة لمونديال 2022، قال سميث: "شاهدنا أيضا استاد الجنوب الذي تم افتتاحه في العام الماضي كما سنشهد افتتاح أربعة استادات أخرى في 2020. ومع اكتمال هذا العدد من الاستادات قبل ثلاث سنوات من استضافة المونديال، فإنه أمر رائع إضافة لكونها استادات متميزة ما يعني أنَ هناك تركيزاً شديداً على تنفيذ خطة الاستعداد للبطولة".

وأكد سميث: "زرنا أكثر من موقع للإنشاءات خلال عملية التشييد وشاهدنا جودة العمل. ونشاهد الآن الأجواء الرائعة والمثيرة داخل الاستادات".

وعما يقوله للمشجعين بشأن كأس العالم في قطر، قال سميث: "المشجعون لديهم فرصة رائعة للاستمتاع بدفء الترحاب وروعة الضيافة هنا في قطر. الناس هنا يتميزون بحفاوة الاستقبال والعقل المتفتح. إنهم هنا على استعداد لاستضافة كل مشجعي العالم ليس فقط في وقت البطولات ولكن في أي وقت آخر".

وتوج مساء أمس السبت ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وحقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس على فلامنغو البرازيلي 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.