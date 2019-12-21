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صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

فاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي ليفربول في البطولة
فاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي ليفربول في البطولة
21/12/2019

توج المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للأندية التي اختتمت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث ساهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 2-1 في المربع الذهبي ثم على فلامينغو البرازيلي 1- صفر اليوم السبت في النهائي ليتوج ليفربول باللقب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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