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شاهد: مونتيري يهزم الهلال السعودي ويحصد برونزية مونديال الأندية

انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه
انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه
21/12/2019

حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في كأس العالم للأندية في قطر عبر الفوز على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35.

ثم تعادل أرتورو غونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55.

قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60.

لكن البديل الفرنسي بافتيمبي غوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 66.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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