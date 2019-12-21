شاهد: مونتيري يهزم الهلال السعودي ويحصد برونزية مونديال الأندية

حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في كأس العالم للأندية في قطر عبر الفوز على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35.

هدف ⚽️ البرازيلي إدواردو يسجل الأول للزعيم السعودي برأسية ولا أروع! مونتيري 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Aamhl5QTOT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

ثم تعادل أرتورو غونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55.

هدف ⚽️ غونزاليس يعادل الكفة للفريق المكسيكي من رأسية جديدة! مونتيري 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/5kQgNgOslz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60.

هدف ⚽️ العرض المكسيكي يتواصل والهدف الثاني يأتي سريعاً! مونتيري 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HioFdDe0aN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

لكن البديل الفرنسي بافتيمبي غوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 66.

هدف ⚽️ ومن غيره.. البديل غوميز يعادل الكفة للزعيم! مونتيري 2 الهلال 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/yFeX3hmLLG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019