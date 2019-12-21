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شاهد: ليفربول يتوج بمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه

استطاع البرازيلي فيرمينو أن يحسم المباراة واللقب لصالح ليفربول بهدف الفوز في الدقيقة 99
استطاع البرازيلي فيرمينو أن يحسم المباراة واللقب لصالح ليفربول بهدف الفوز في الدقيقة 99
21/12/2019

توج ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس على فلامنغو البرازيلي 1-صفر يوم السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتستمر المواجهة لوقت إضافي، ثم استطاع البرازيلي فيرمينو أن يحسم المباراة واللقب لصالح ليفربول بهدف الفوز في الدقيقة 99. 

 

 

وكانت مباراة اليوم هي النهائي رقم 11 في تاريخ البطولة بين بطلي أوربا وأمريكا الجنوبية، وقد توج ليفربول باللقب ليحافظ على هيمنة القارة الأوربية في الأعوام الأخيرة على البطولة، حيث إنه التتويج السابع على التوالي لبطل أوربا في مونديال الأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة السابقة الوحيدة لليفربول في مونديال الأندية بنظام البطولة الحالي الذي بدأ في 2005، كانت في نسخة عام 2005، وقد انتهت بهزيمته 1-صفر أمام ساو باولو البرازيلي.     

وثأر ليفربول بذلك لهزيمته في المواجهة العالمية الرسمية الوحيدة السابقة التي جمعت بينه وبين فلامنغو، حيث كانت قد انتهت بهزيمة ليفربول 3-صفر في مباراة كأس إنتركونتيننتال عام 1981.

وحقق ليفربول بداية قوية في مباراة اليوم لكن فلامنجو دخل بعدها في أجواء المباراة بقوة، وفرض تفوقه في أغلب فترات الشوط الأول وكان الأقرب للتسجيل، كما نجح في إبطال مفعول القوة الهجومية الضاربة لليفربول المتمثلة في الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال شيئا ما، حيث عزز ليفربول نشاطه الهجومي، وكانت المحاولات التهديفية سجالا بين الفريقين لكن التسرع وافتقاد الدقة في اللمسات الأخيرة وكذلك سوء الحظ في أكثر من مناسبة، حرم الفريقين من هز الشباك لتمتد المواجهة إلى وقت إضافي.     

وكاد محمد صلاح أن يضيف الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 101 حيث سدد كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها ببراعة شديدة.

المصدر : وكالات
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