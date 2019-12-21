البث الحي
رياضة

شاهد: برشلونة يواصل التحليق على قمة "الليغا" برباعية في شباك ألافيس

21/12/2019

واصل فريق برشلونة، السبت، التحليق على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

أنهى الفريق الكتالوني صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين من دون رد أحرزهما الفرنسي أنطوان غريزمان والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقتين 14 و45.

وقلص ألافيس النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق بيري بونس، ليرد برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 69 عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومع حلول الدقيقة 75 أضاف الأورغوياني لويس سواريز الهدف الرابع ليخرج أصحاب الدار فائزين باللقاء.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)