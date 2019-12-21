شاهد: برشلونة يواصل التحليق على قمة "الليغا" برباعية في شباك ألافيس

واصل فريق برشلونة، السبت، التحليق على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

أنهى الفريق الكتالوني صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين من دون رد أحرزهما الفرنسي أنطوان غريزمان والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقتين 14 و45.

وقلص ألافيس النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق بيري بونس، ليرد برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 69 عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومع حلول الدقيقة 75 أضاف الأورغوياني لويس سواريز الهدف الرابع ليخرج أصحاب الدار فائزين باللقاء.