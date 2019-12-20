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رونالدو "الطائر".. إشادة واسعة وأرقام خيالية (فيديو)

ظل رونالدو في الهواء لمدة ثانية ونصف قبل أن تلامس الكرة رأسه وتتجه صوب الشباك
ظل رونالدو في الهواء لمدة ثانية ونصف قبل أن تلامس الكرة رأسه وتتجه صوب الشباك
20/12/2019

لاقى هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في مباراة فريقه أول أمس، تفاعلاً واسعًا للطريقة التي أحرزه بها عندما قفز على ارتفاع كبير لتسجيل الهدف.

وأحرز رونالدو هدفًا من قفزة عالية في شباك سامبدوريا، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1، على ملعب لويجى فيراريس بمدينة جنوا الإيطالية.

وأشار موقع شبكة "سكاي سبورت" في نسخته الإيطالية إلى أن رونالدو قفز مسافة 71 سم، بينما كان رأسه على بعد 2.56 متر عن الأرض عند إحراز الهدف، في حين ظل في الهواء لمدة ثانية ونصف قبل أن تلامس الكرة رأسه وتتجه صوب الشباك.

وأشاد كلاوديو رانييري، المدير الفني لسامبدوريا، بهدفي يوفنتوس في شباك فريقه.

وعن هدف رونالدو الذي ارتقى فيه عاليًا، قال مدرب سامبدوريا "بدا وكأنه لاعب كرة سلة بالدوري الأمريكي للمحترفين، كان في الهواء لمدة ساعة ونصف".

وختم "لا يمكنك قول أي شيء عن ذلك، عليك أن ترفع لهم قبعتك".

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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