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مورينيو يكافئ الطفل جامع الكرات بالغداء مع نجوم توتنهام (صور)

مورينيو (يمين) وهاري كين مع الطفل جامع الكرات
مورينيو (يمين) وهاري كين مع الطفل جامع الكرات
2/12/2019

كافأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي الطفل "جامع الكرات"، بتناول وجبة الغذاء مع نجوم الفريق.

ولعب الطفل دورًا في فوز توتنهام على فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة الإنجليزية لندن، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوربا.

وكان الطفل جامع الكرات قد منح الكرة سريعًا للاعب توتنهام سيرج أوريه ، والذي قام بلعب رمية التماس سريعًا ليسجل منها هاري كين هدف التعادل.

وبعد الهدف سارع مورينيو ليشكر الطفل، موجهًا له تحية خاصة لشكره على مساهمته الكبيرة في الهدف.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل صورًا لزيارة الطفل لنادي توتنهام، الأحد، بعد توجيه دعوة له من مورينيو.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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