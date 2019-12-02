القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

فاز اللاعب القطري أكرم عفيف، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019.

وهذا هو العام الثاني تواليا الذي ينال فيه قطري جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي يمنحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما توج لاعب السد القطري عبد الكريم حسن بالجائزة ذاتها عام 2018.

وخلال 2019، رفع عفيف (23 عاما) مع منتخب بلاده كأس آسيا للمرة الأولى، وساهم في بلوغ ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وغاب عفيف عن حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي أقامه الاتحاد في هونغ كونغ؛ لارتباطه بمباراة حاسمة لمنتخب بلاده ضد الإمارات اليوم على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر حاليا. وتسلم الجائزة نيابة عنه مدربه مع نادي السد الإسباني تشافي.

وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل رئيس اتحاد الكرة الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وشكر عفيف في رسالة مسجلة بالفيديو الاتحادين الآسيوي والقطري والسد "وكل من سانده خلال الفترة الماضية".