البث الحي
رياضة

القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

خلال عام 2019 رفع عفيف (23 عاما) مع منتخب بلاده كأس آسيا للمرة الأولى وساهم في بلوغ ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال
خلال عام 2019 رفع عفيف (23 عاما) مع منتخب بلاده كأس آسيا للمرة الأولى وساهم في بلوغ ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال
2/12/2019

فاز اللاعب القطري أكرم عفيف، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019.

وهذا هو العام الثاني تواليا الذي ينال فيه قطري جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي يمنحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما توج لاعب السد القطري عبد الكريم حسن بالجائزة ذاتها عام 2018.

وخلال 2019، رفع عفيف (23 عاما) مع منتخب بلاده كأس آسيا للمرة الأولى، وساهم في بلوغ ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وغاب عفيف عن حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي أقامه الاتحاد في هونغ كونغ؛ لارتباطه بمباراة حاسمة لمنتخب بلاده ضد الإمارات اليوم على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر حاليا. وتسلم الجائزة نيابة عنه مدربه مع نادي السد الإسباني تشافي.

وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل رئيس اتحاد الكرة الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وشكر عفيف في رسالة مسجلة بالفيديو الاتحادين الآسيوي والقطري والسد "وكل من سانده خلال الفترة الماضية".

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)