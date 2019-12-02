الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن نفاد تذاكر مباراة قطر والإمارات

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على تويتر عن نفاد تذاكر مباراة قطر والإمارات على الإنترنت، وفي المجمعات التجارية بالدوحة.

وكان الاتحاد قد أعلن في تغريدة سابقة قبل ساعات عن بقاء عدد محدود منها في بعض المجمعات التجارية، عقب طرح الدفعة الأخيرة منها أمس بعد توزيع النسب المخصصة للمنتخبات التي تلعب نفس اليوم.

ونفدت تذاكر مباراة قطر والإمارات ضمن بطولة كأس خليجي 24 والمقام في الدوحة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في استاد خليفة الدولي.

نود أن نلفت عناية الجمهور الكريم إلى تبقي عدد محدود من تذاكر مباراة #قطر و #الإمارات في منافذ البيع في كل من مجمع فيلاجيو والدوحة فيستيفال سيتي. التذاكر ليست متاحة للشراء عبر الموقع الإلكتروني.#الوعد_استاد_خليفه #خليجي24 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 2, 2019

وفاز المنتخب القطري على نظيره اليمني بسداسية نظيفة قبل يومين ووصل إلى المركز الثاني بالمجموعة الأولى، وبهذه النتيجة حقق العنابي فوزه الأول بالبطولة وعوض عثرة الافتتاح بعد الخسارة أمام المنتخب العراقي.

وحصد المنتخب القطري 3 نقاط ثمينة جعلته يحتل وصافة المجموعة خلف العراق الذي ضمن رسميًا التأهل للدور نصف النهائي، بينما بقي اليمن بلا رصيد وبات أول مودعي البطولة، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.