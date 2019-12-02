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الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن نفاد تذاكر مباراة قطر والإمارات

فاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي في منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019
فاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي في منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019
2/12/2019

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على تويتر عن نفاد تذاكر مباراة قطر والإمارات على الإنترنت، وفي المجمعات التجارية بالدوحة.

وكان الاتحاد قد أعلن في تغريدة سابقة قبل ساعات عن بقاء عدد محدود منها في بعض المجمعات التجارية، عقب طرح الدفعة الأخيرة منها أمس بعد توزيع النسب المخصصة للمنتخبات التي تلعب نفس اليوم.

ونفدت تذاكر مباراة قطر والإمارات ضمن بطولة كأس خليجي 24 والمقام في الدوحة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في استاد خليفة الدولي.

وفاز المنتخب القطري على نظيره اليمني بسداسية نظيفة قبل يومين ووصل إلى المركز الثاني بالمجموعة الأولى، وبهذه النتيجة حقق العنابي فوزه الأول بالبطولة وعوض عثرة الافتتاح بعد الخسارة أمام المنتخب العراقي.

وحصد المنتخب القطري 3 نقاط ثمينة جعلته يحتل وصافة المجموعة خلف العراق الذي ضمن رسميًا التأهل للدور نصف النهائي، بينما بقي اليمن بلا رصيد وبات أول مودعي البطولة، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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