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رياضة|السعودية

هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تفتح تحقيقًا بسبب "دوري أم أحمد"

سعوديون عبروا عن غضبهم من سخرية إعلاميين سعوديين من الدوري المحلي عقب خسارة الهلال السعودي أمام فلامينغو البرازيلي
سعوديون عبروا عن غضبهم من سخرية إعلاميين سعوديين من الدوري المحلي عقب خسارة الهلال السعودي أمام فلامينغو البرازيلي
19/12/2019

قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية فتح تحقيق رسمي بعد أزمة سخرية إعلاميين سعوديين من الدوري السعودي.

وكان سعوديون عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل من سخرية إعلاميين سعوديين، من الدوري المحلي بعد وصفه بـ"دوري أم أحمد"، خلال برنامج تلفزيوني في قناة محلية، عقب خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي فلامينغو البرازيلي، بكأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.

وغردت الهيئة عبر موقع تويتر قائلة " تود #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة".

وكان الإعلامي وليد الفراج ذكر جملة "دوري أم أحمد" في برنامجه التلفزيوني، قبل أن يكررها الصحفي الرياضي، عادل التويجري في نفس الحلقة.

ورفض نشطاء ما وصفوه باستهزاء الفراج والتويجري ببطولة الدوري السعودي، إذ أطلق نشطاء وسم (الفراج_يستهزئ بمسمى دورينا) الذي احتل مركزًا متقدمًا في صدارة الوسوم الأكثر نشاطًا في السعودية.

وطالب البعض بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوصف، حتى وصلت المطالبات بتعليق نشاط كرة القدم في الأندية السعودية إذا لم يتخذ إجراء بحق من يطلقون هذه الأوصاف، على حد تعبيره.

وعلق الفراج عبر حسابه قائلاً "أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج".

كما أشار سعوديون غاضبون إلى أن حساب قناة SBC عبر "تويتر" قام بحذف المقطع الذي يظهر به الفراج أثناء إطلاق الوصف، مشيرين إلى أن ذلك تأكيد  منهم على الاعتراف بالخطأ دون الاعتذار الصريح.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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