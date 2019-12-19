هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تفتح تحقيقًا بسبب "دوري أم أحمد"

قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية فتح تحقيق رسمي بعد أزمة سخرية إعلاميين سعوديين من الدوري السعودي.

وكان سعوديون عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل من سخرية إعلاميين سعوديين، من الدوري المحلي بعد وصفه بـ"دوري أم أحمد"، خلال برنامج تلفزيوني في قناة محلية، عقب خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي فلامينغو البرازيلي، بكأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.

وغردت الهيئة عبر موقع تويتر قائلة " تود #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة".

وكان الإعلامي وليد الفراج ذكر جملة "دوري أم أحمد" في برنامجه التلفزيوني، قبل أن يكررها الصحفي الرياضي، عادل التويجري في نفس الحلقة.

تود #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة. — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 18, 2019

ورفض نشطاء ما وصفوه باستهزاء الفراج والتويجري ببطولة الدوري السعودي، إذ أطلق نشطاء وسم (الفراج_يستهزئ بمسمى دورينا) الذي احتل مركزًا متقدمًا في صدارة الوسوم الأكثر نشاطًا في السعودية.

وطالب البعض بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوصف، حتى وصلت المطالبات بتعليق نشاط كرة القدم في الأندية السعودية إذا لم يتخذ إجراء بحق من يطلقون هذه الأوصاف، على حد تعبيره.

وعلق الفراج عبر حسابه قائلاً "أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج".

اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج .

الدوري السعودي ومسماه الرفيع اكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 17, 2019

كما أشار سعوديون غاضبون إلى أن حساب قناة SBC عبر "تويتر" قام بحذف المقطع الذي يظهر به الفراج أثناء إطلاق الوصف، مشيرين إلى أن ذلك تأكيد منهم على الاعتراف بالخطأ دون الاعتذار الصريح.