ساديو ماني يتحدث عن الخلاف مع صلاح ويعد بزيارة مصر قريبًا [فيديو]

نشر الصحفي المصري محمد الجزار مقطع فيديو لمقابلته لاعب ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، وجه فيه كلمة للمصريين.

وسأل الصحفي اللاعب عن علاقته بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح، حيث رد ماني قائلاً: "جيدة جدًا للغاية".

🎦 #Mane sings for theEgyptia king and denies any conflict between him and #salah 🇪🇬🇸🇳❤️#Liverpool 👌👍@LivEchoLFC @LivEchonews@JamesPearceLFC pic.twitter.com/eQyNUV2ckh

— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) December 18, 2019