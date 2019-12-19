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ساديو ماني يتحدث عن الخلاف مع صلاح ويعد بزيارة مصر قريبًا [فيديو]

19/12/2019

نشر الصحفي المصري محمد الجزار مقطع فيديو لمقابلته لاعب ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، وجه فيه كلمة للمصريين.

وسأل الصحفي اللاعب عن علاقته بلاعب المنتخب المصري محمد صلاح، حيث رد ماني قائلاً: "جيدة جدًا للغاية".

وعن الشائعات التي راجت سابقا عن مشاكل بينهما رد ماني متعجبًا: "ما المشاكل التي تتحدث عنها؟".

وتابع ماني الحديث بأنه يجب على الجميع دعم صلاح فهو يفعل الكثير لمصر، على حد قوله.

وأضاف ماني أنه سيزور مصر قريبًا.

وانتزع فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الأربعاء، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

وتغلب ليفربول على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

بذلك، يضرب ليفربول موعدًا مع فلامينغو البرازيلي، السبت المقبل، في نهائي البطولة، على أن تسبقها مباراة مونتيري مع الهلال السعودي في صراع على البرونزية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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