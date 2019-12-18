بعد خسارة الهلال.. غضب واستنكار بعد وصف الدوري السعودي بـ"دوري أم أحمد"

استنكر سعوديون على مواقع التواصل سخرية إعلاميين سعوديين، من الدوري المحلي بعد وصفهما له بـ "دوري أم أحمد"، خلال برنامج تلفزيوني في قناة محلية.

جاء ذلك عقب خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي فلامينغو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المقام في الدوحة.

وكان الإعلامي وليد الفراج قد ذكر جملة "دوري أم أحمد" في برنامجه التلفزيوني، قبل أن يكررها الصحفي الرياضي، عادل التويجري في نفس الحلقة.

ورفض نشطاء ما وصفوه باستهزاء الفراج والتويجري ببطولة الدوري السعودي، إذ أطلق نشطاء وسم (الفراج يستهزئ بمسمى دورينا) الذي احتل مركزًا متقدمًا في صدارة الوسوم الأكثر نشاطًا في السعودية.

للاسف رجال عملت وصرفت على ان تجعل دوري سمو سيدي الامير محمد بن سلمان من افضل الدوريات بالعالم ويأتي من ينتقص منه ويسميه دوري ام احمد عيب والله !!!!!! يجب ان يكون هنالك وقفه حازمة وعقاب رادع#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا pic.twitter.com/qZENnblb2A — حواس العايد (@Hawasalayed) December 17, 2019

وطالب البعض بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوصف، حتى وصلت المطالبات بتعليق نشاط كرة القدم في الأندية السعودية إذا لم يتخذ إجراء بحق من يطلقون هذه الأوصاف، على حد تعبيرهم.

كما أشار سعوديون غاضبون إلى أن حساب قناة SBC عبر "تويتر" قام بحذف المقطع الذي يظهر به الفراج أثناء إطلاق الوصف، مشيرين إلى أن ذلك تأكيد منهم على الاعتراف بالخطأ دون الاعتذار الصريح.

#الفراج

وليد الفراج

هو من بداء بتسمية دوري ام احمد

لغة شوارعية pic.twitter.com/PVJxPsifh9 — عبدالله العتيبي🇸🇦💚🇸🇦MBS (@abofahd129) December 18, 2019

وعلق الفراج عبر حسابه قائلاً "أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج".

اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج .

الدوري السعودي ومسماه الرفيع اكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 17, 2019

يذكر أن الهلال السعودي خسر أمام فلامينغو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع الخاسر من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

لو كان الهلال ممثل الوطن يلعب في دوري آخر غيرالدوري السعودي مثلا..لقلنا أنه دوري(ام احمد)..بحكم أنه يلعب هناك..الهلال يلعب في دوري يحمل اسم غالي علينا جميعا..من أمن العقوبة أساء الادب..لكن أن تصل الاساءة الى هذه الدرجة..هنا لا بد من وقفة حازمة وسريعة!!؟#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا — ثامر قمقوم (@tgamgoom) December 18, 2019

https://twitter.com/aaronpersinger/status/1207157742118612992?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zaidi161/status/1207177373050966016?ref_src=twsrc%5Etfw

عادل التويجري يمتلك الجرأة في الإسقاطات وأتمنى يمتلك نفس الجرأة ويوضح لنا وش يقصد بدوري ((ام احمد)) ربّ كلمة قالت لصاحبها دعني pic.twitter.com/oYU9pBmvZG — قناة ا بـ ـو حـ ـسـ ـن (@Mbm20007) December 17, 2019

للاسف رجال عملت وصرفت على ان تجعل دوري سمو سيدي الامير محمد بن سلمان من افضل الدوريات بالعالم ويأتي من ينتقص منه ويسميه دوري ام احمد عيب والله !!!!!! يجب ان يكون هنالك وقفه حازمة وعقاب رادع#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا pic.twitter.com/qZENnblb2A — حواس العايد (@Hawasalayed) December 17, 2019

https://twitter.com/p_gwg/status/1207066288687853570?ref_src=twsrc%5Etfw