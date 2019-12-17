شاهد: أب يفاجئ ابنه في المطار بتذكرة لكأس العالم للأندية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يفاجئ ابنه بمنحه تذكرة طيران لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر بين ناديي الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

وظهر الأب في المقطع بمطار ريو دي جانيرو في البرازيل، وهو يلتقط صورة مع نجله قبل أن يفاجئه بإظهار التذكرة الخاصة به لتظهر مشاعر الفرحة على وجه الطفل بعد علمه أن والده سيصطحبه إلى الدوحة لحضور المباراة.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر اللقطة عبر موقع "تويتر" معلقًا: "الكثير من مشجعي فلامنجو في قطر لدعم فريقهم في كأس العالم للأندية، لكن قبل السفر مباشرة إلى الدوحة، فاجأ هذا الأب ابنه بتذكرة طيران".

وفاز فلامنجو على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق البرازيلي لنهائي البطولة ويلاقي الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.