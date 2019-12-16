يكشف عن المتفجرات ويعرف الوجوه.. روبوت "العساس" لتأمين كأس العالم للأندية (فيديو)

نشرت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، مزايا الروبوت الأمني المسمى بـ"العساس"، في تأمين الجماهير خلال مباريات كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وكشف المقطع أن الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة، بطاقة عمل تصل إلى 12 ساعة.

كما أشار المقطع إلى أن الروبوت يستخدم في فترات ما قبل وأثناء وبعد المباريات، وهو متصل مباشرةً بالأجهزة الأمنية، وله القدرة على الكشف عن الحرائق والمتفجرات، والدخول في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه.

https://twitter.com/SeCommittee2022/status/1205463087379369984?ref_src=twsrc%5Etfw