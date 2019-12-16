البث الحي
رياضة

يكشف عن المتفجرات ويعرف الوجوه.. روبوت "العساس" لتأمين كأس العالم للأندية (فيديو)

الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة
الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة
16/12/2019

نشرت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، مزايا الروبوت الأمني المسمى بـ"العساس"، في تأمين الجماهير خلال مباريات كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وكشف المقطع أن الروبوت مزود بـ 6 كاميرات ثابتة وأخرى متحركة بزاوية 360 درجة، بطاقة عمل تصل إلى 12 ساعة.

كما أشار المقطع إلى أن الروبوت يستخدم في فترات ما قبل وأثناء وبعد المباريات، وهو متصل مباشرةً بالأجهزة الأمنية، وله القدرة على الكشف عن الحرائق والمتفجرات، والدخول في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه. 

https://twitter.com/SeCommittee2022/status/1205463087379369984?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)