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شاهد: روما الإيطالي يتفاعل مع مهارة طفلة من غينيا في التحكم بالكرة

16/12/2019

أعادت حسابات لفريق روما الإيطالي لكرة القدم وفريق السيدات على تويتر نشر مقطع فيديو تستعرض فيه فتاة من غينيا مهاراتها في التحكم في الكرة.

ونشرت سميرة سليمان، لاعبة المنتخب الغيني للسيدات، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو تستعرض فيه شقيقتها مهارتها في التحكم بالكرة.

وتظهر شقيقة سميرة في المقطع وهي تقوم بالتحكم في كومة من الحشائش بأقدامها من دون أن تسقط لمرات عديدة.

ونال المقطع أكثر من 700 ألف مشاهدة منذ يومين بعد نشره.

وأعاد حساب نادي روما الإيطالي نشر الفيديو عبر "تويتر" معلقًا: " نجمة فريق سيدات روما المستقبلية ".

أما حساب فريق السيدات بنادي روما فعلق على المقطع قائلا: "يا لها من فتاة مدهشة، حلم كبير".

المصدر : الجزيرة
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