الريال يواجه السيتي وليفربول يلتقي أتلتيكو في دور 16 لدوري الأبطال

أوقعت قرعة دور 16 لدوري أبطال أوربا لكرة القدم، ريال مدريد الفائز باللقب 13 مرة مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا بينما سيواجه ليفربول حامل اللقب منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم يفز سيتي حتى الآن على العملاق الإسباني حيث تعادل مرتين وخسر مثلهما في أربع مواجهات سابقة. وسيخوض الريال مباراة الذهاب على أرضه.

لكن بيب غوارديولا مدرب سيتي يملك سجلا مشجعا أمام ريال مدريد حيث حقق تسعة انتصارات وأربعة تعادلات وخسر أربع مرات في 17 مواجهة مدربا لبرشلونة وبايرن ميونخ.

وشهدت مواجهات ليفربول وأتلتيكو السابقة انتصارا واحدا لكل فريق إضافة إلى تعادلين وسجل الفريقان أربعة أهداف.

وأوقعت القرعة التي سحبت في سويسرا برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي، صاحب الأداء غير المتوقع في أول مواجهة على الإطلاق بين الطرفين، واستغنى نابولي عن خدمات مدربه كارلو أنشيلوتي بعد التأهل لدور 16 وعين غينارو جاتوسو بدلا منه والذي لم يسبق له تدريب فريق في دوري الأبطال.

فيما يلعب تشلسي الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، الفريق الوحيد الذي أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

كما سيواجه يوفنتوس بطل إيطاليا منافسه أولمبيك ليون الفرنسي بينما سيلعب باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني.

وسيلتقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع لايبزيغ الألماني، الذي يظهر في أدوار خروج المغلوب في البطولة لأول مرة.

وأوقعت القرعة أتلانتا الإيطالي، الذي بلغ هذا الدور في أول مشاركة له في دوري الأبطال رغم خسارته أول ثلاث مباريات له في المجموعة، أمام بلنسية الإسباني.

واقتصرت القرعة على ممثلي مسابقات الدوري الخمس الكبرى فقط في أوربا وهي إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلغ 11 فريقا منهم دور خروج المغلوب أيضا الموسم الماضي.

ونجحت كل الفرق الأربعة من إنجلترا وإسبانيا في بلوغ دور الستة عشر.

وستقام مباريات الذهاب أيام 18 و19 و25 و26 من فبراير/ شباط القادم، على أن تقام مباريات الإياب أيام 10 و11 و17 و18 من مارس/ آذار القادم.

وفيما يلي مباريات الذهاب بحسب القرعة:

بروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان

ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أتلانتا أمام بلنسيا

أتلتيكو مدريد أمام ليفربول

تشلسي أمام بايرن ميونيخ

ليون أمام يوفنتوس

توتنهام أمام لايبزيغ

نابولي أمام برشلونة