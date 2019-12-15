مدرب مونتيري يتحدى ليفربول: سنتأهل إلى النهائي

رفع الأرجنتيني الجنسية صاحب الأصول اللبنانية أنطونيو محمد، المدير الفني لمونتيري المكسيكي راية التحدي لليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

جاءت تصريحات أنطونيو محمد عقب فوز مونتيري على السد القطري بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الثاني للبطولة العالمية.

وفي تصريح تليفزيوني، السبت، قال محمد "أنا راضِ تمامًا عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون أمام السد القطري، وربما افتقدنا الأداء الجيد في بعض فترات اللقاء".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة أمام السد الذي أراه فريقًا كبيرًا يستحق الاحترام، ومن ثم فإننا سعداء بالتأهل إلى الدور نصف النهائي".

واختتم أنطونيو محمد تصريحاته بالقول "سأفكر من الآن في لقاء ليفربول، وسنحاول الظهور بشكل مختلف تمامًا في مباراتنا معه، وسنتأهل إلى النهائي العالمي".