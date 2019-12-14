شاهد| بهدفين عالميين: صلاح يقود ليفربول للتحليق على قمة "البريميرليغ"

واصل محمد صلاح تألقه في تسجيل الأهداف أمام واتفورد بالتخصص وهز الشباك مرتين ليقود ليفربول المتصدر للفوز 2-صفر في المرحلة 17 م الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 38 والأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى تسعة أهداف.

وتقدم ليفربول بهدف بعد هجمة مرتدة نموذجية، بعد أن تلقى ساديو ماني الكرة ومرر إلى صلاح الذي انطلق بسرعة هائلة قبل أن يسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى إلى داخل المرمى.

واعتقد ماني أنه سجل الهدف الثاني بعد خمس دقائق من الاستراحة لكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل بفارق ضئيل جدا بعدما قابل تمريرة شيردان شاكيري بضربة رأسية.

وسجل صلاح هدفه الثامن في خمس مباريات أمام واتفورد بلمسة بكعبه في الوقت بدل الضائع ليضمن الانتصار لفريق يورغن كلوب.

وأهدر واتفورد فرصة للتقدم بهدف عندما أخفق عبد الله دوكوري في تسديد كرة بعد تمريرة من إيتيين كابوي الذي كسر مصيدة التسلل، وراوغ المدافع ثم سدد بقدمه اليمنى ببراعة في المرمى في الدقيقة 38.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة وحافظ على صدارة المسابقة بفارق 11 نقطة على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما خسر واتفورد للمرة الرابعة في خمس مباريات وبقي في المركز الأخير برصيد تسع نقاط.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الثامن على التوالي والسادس عشر في الدوري بشكل عام مقابل تعادل وحيد.

في المقابل هذه هي الخسارة العاشرة لفريق واتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل تحقيق انتصار وحيد والتعادل في ست مباريات.

ويستعد ليفربول للسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث يلعب في الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع بين مونتيري المكسيكي والسد القطري.