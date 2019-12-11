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شاهد: السد القطري يتأهل لثاني أدوار مونديال الأندية

11/12/2019

تأهل فريق السد القطري، الأربعاء، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتغلب السد على نظيره هينجين سبورت بطل كاليدونيا الجديدة بثلاثة أهداف لهدف في الدور الأول للبطولة.

بذلك، سيواجه السد نظيره مونتيري المكسيكي في الدور الثاني للبطولة العالمية يوم السبت المقبل.

ومع حلول الدقيقة 26 بادر السد بالتسجيل عن طريق الجزائري بغداد بونجاح وتم احتساب الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (فار).

وتواصلت الفرص الضائعة من جانب لاعبي السد واحدة تلو الأخرى، إلى أن جاءت الدقيقة 45 لتشهد الهدف الثاني للفريق القطري عبر أكرم عفيف إلا أنه تم إلغاؤه بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم السد بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، فمن خطأ دفاعي، تمكن فريق هينجين سبورت من إدراك التعادل عبر ايمي روين في الدقيقة 49 وتم احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وجاء الدور على تقنية الفيديو للمرة الرابعة في اللقاء، في الدقيقة 66 بإلغاء هدف حسن الهيدوس بحجة التسلل.

وواصل لاعبو السد من ضغطهم وهجماتهم في محاولة لتسجيل هدف الفوز، وأضاع بونجاح وعفيف والهيدوس أكثر من فرصة هدف محقق لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وجاءت الدقيقة 100 لتشهد الهدف الثاني للسد عبر عبد الكريم حسن.ونجح بيدرو ميغيل القطري الجنسية صاحب الأصول من الرأس الأخضر في تسجيل الهدف الثالث للسد في الدقيقة 117.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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