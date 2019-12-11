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رياضة|مصر

تويتر: صلاح يحصد أعلى إعجابات في مصر خلال 2019

اللاعب المصري محمد صلاح يحمل ابنته مكة
اللاعب المصري محمد صلاح يحمل ابنته مكة
11/12/2019

حصد اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أعلى قدر من الإعجابات في مصر على صوره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كشف حساب "تويتر" للشرق الأوسط الرسمي الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، عن أبرز اهتمامات وإحصائيات المتابعين خلال 2019 في مصر.

وغرد الحساب بأن أعلى صورة حصدت أكبر قدر من الإعجابات خلال العام الجاري، كانت صورة النجم المصري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، التي ظهر فيها وهو يحمل جائزة "الحذاء الذهبي" مع طفلته مكة.

وذكر الحساب في تغريدة أخرى أن صلاح احتل المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر ذكرًا عبر الموقع، بينما جاء في المركز الثاني أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي المصري، ثم شيكابالا، لاعب نادي الزمالك المصري، في حين احتل المركز الرابع، أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي.

وفي إحصائية أخرى كشف عنها الحساب، أعلن أن أعلى 3 وسوم لأندية كانت أكثر استخدامًا خلال العام عبر الموقع، شملت: "الأهلي " و"الزمالك " و"الاتحاد ".

ودشن الحساب وسم "#حدث_في_2019 " من أجل نشر عدة إحصائيات عامة حدثت خلال العام الجاري، بمناسبة قرب انتهائه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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