فيفا: ثلاثة مصريين هم الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية.. من هم؟

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء، إن ثلاثة لاعبين مصريين هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحساب إن ثلاثي النادي الأهلي المصري: محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 11 مباراة لكل منهم.

حقائق عن كأس العالم للأندية FIFA:

اللاعب الأكثر مشاركة

ثلاثي #الأهلي:

وائل جمعة – حسام عاشور – محمد أبوتريكة

برصيد 1⃣1⃣ مباراة لكل منهم pic.twitter.com/f5n7P5d8e6 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) December 10, 2019

كما ظهر نادي الأهلي المصري ضمن قائمة الأندية الأكثر مشاركة في المرتبة الثانية مع نادي ريال مدريد الإسباني بخمس مشاركات، وهو النادي العربي الوحيد في قائمة أكثر 8 أندية مشاركة في البطولة.