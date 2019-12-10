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فيفا: ثلاثة مصريين هم الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية.. من هم؟

لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة
لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة
10/12/2019

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء، إن ثلاثة لاعبين مصريين هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحساب إن ثلاثي النادي الأهلي المصري: محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 11 مباراة لكل منهم.

كما ظهر نادي الأهلي المصري ضمن قائمة الأندية الأكثر مشاركة في المرتبة الثانية مع نادي ريال مدريد الإسباني بخمس مشاركات، وهو النادي العربي الوحيد في قائمة أكثر 8 أندية مشاركة في البطولة.

المصدر : الجزيرة
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