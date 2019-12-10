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شاهد: بهدفين خلال دقيقتين.. ليفربول يتأهل لثمن نهائي أبطال أوربا

10/12/2019

ضمن ليفربول حامل اللقب التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوربا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه سالزبورغ بهدفين خلال دقيقتين في الشوط الثاني سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح اليوم الثلاثاء.

واحتاج فريق المدرب يورغن كلوب إلى نقطة في النمسا ليضمن التأهل وأضاع العديد من الفرص في الشوط الأول لكن كيتا أراح أعصاب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حين وضعه في المقدمة في الدقيقة 57.

ومرر أندي روبرتسون إلى ساديو ماني الذي تجاوز الحارس شيشان ستانكوفيتش ثم وجه كرة عرضية حولها كيتا برأسه في شباك فريقه السابق.

وبعد دقيقة واحدة ترك ستانكوفيتش مرماه ليغطي مساحة خالية لكن صلاح تفوق عليه بسرعته وسدد بشكل رائع من أضيق زاوية ممكنة ليضاعف التقدم.

وفرض ليفربول سيطرته كليا وأضاع العديد من الفرص لتوسيع الفارق.

وأنهى نابولي المجموعة الخامسة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول بينما انتقل سالزبورغ صاحب المركز الثالث لبطولة الدوري الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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