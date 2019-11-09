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رياضة|مصر

منتخب مصري يفوز ببطولة عالمية وينسى الكأس في الفندق

أفراد من البعثة المصرية أثناء تسلمهم الكأس في فرنسا قبل العودة بدونه
أفراد من البعثة المصرية أثناء تسلمهم الكأس في فرنسا قبل العودة بدونه
9/11/2019

قال عمرو الدرير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة إن الاتحاد ينتظر تقرير رئيس بعثة منتخب مصر لكرة السرعة بشأن واقعة نسيان كأس بطولة العالم في فرنسا.

ونجح منتخب مصر لكرة السرعة في تحقيق بطولة العالم في فرنسا لكن بعثة المنتخب عادت دون كأس البطولة في واقعة غريبة وذلك بعد نسيانه داخل الفندق في فرنسا.

وأقيمت بطولة العالم الـ 31 للكبار والناشئين في كرة السرعة في فرنسا في الفترة ما بين الـ 24 والـ 28 من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وحصد منتخب مصر 8 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار، إلى جانب 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة الناشئين، ما جعل المنتخب المصري ينتزع لقب بطولة العالم.

وقال الدردير لوسائل إعلام مصرية " الواقعة حدثت ولا أستطيع أن أنكرها والتحقيق جار فيها وننتظر تقرير رئيس البعثة لكن الموضوع بسيط واللاعبون كانوا يلتقطون صورا مع الكأس في الفندق ونسوه هناك".

وتابع "في اليوم التالي مباشرة، أجرينا اتصالاتنا مع مسؤولين في فرنسا واستعدنا الكأس الذي وصل بالفعل إلى مصر".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يتحدث الناس عن الإنجاز الذي حققه المنتخب بدلا من الحديث عن واقعة نسيان الكأس وسيكون هناك عقاب للمخطئ".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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