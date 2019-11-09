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شاهد: معاناة توتنهام تتواصل بتعادله مع شيفيلد 1-1

9/11/2019

امتدت المسيرة التي لم يفز فيها توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس مباريات.

وذلك بعد أن سجل جورج بالدوك هدفا لشيفيلد يونايتد المتألق ليتعادل 1-1 اليوم السبت.

التفاصيل
  • كان أصحاب الضيافة محظوظين بالتقدم في الدقيقة 58 عن طريق سون هيونج-مين ثم سجل بعدها مباشرة ديفيد مكجولدريك ما بدا أنه هدف التعادل لكنه لم يحتسب بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.
  • مضى شيفيلد تحت قيادة مدربه كريس وايلدر في مساعيه للتسجيل وتلقى المكافأة عبر تمريرة عرضية منخفضة حولها بالدوك بطريقة غريبة إلى الشباك عند القائم البعيد. وتم احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد ثانية.
  • أظهر توتنهام اصرارا بدا متأخرا وكاد لوكاس مورا أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد أن ابعد دين هندرسون تسديدة له لتمر فوق العارضة.
  • لم يخسر شيفيلد في خمس مباريات في الدوري وتقدم نحو المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
  • تراجع توتنهام، الذي لم يفز بمباراتين متتاليتين طوال الموسم الحالي، للمركز 12 متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف شيفيلد لتتواصل معاناته هذا الموسم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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