شاهد: معاناة توتنهام تتواصل بتعادله مع شيفيلد 1-1

امتدت المسيرة التي لم يفز فيها توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس مباريات.

وذلك بعد أن سجل جورج بالدوك هدفا لشيفيلد يونايتد المتألق ليتعادل 1-1 اليوم السبت.

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