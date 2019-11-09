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شاهد: مصر تهزم مالي بهدف في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

8/11/2019

استهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 مشواره في البطولة بالفوز بصعوبة على نظيره المالي بهدف نظيف.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق مصطفى محمد عبر ضربة رأس في الدقيقة 29، ليمنح المصريين أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضا  منتخبي الكاميرون وغانا ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في البطولة.

وكان المنتخب المصري الطرف الأفضل في الشوط الأول، غير أنه لجأ للدفاع  في الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة، مما منح الفرصة للمنتخب المالي  لفرض سيطرته، حيث كان قريبا من إدراك التعادل أكثر من مرة لولا تألق محمد صبحي حارس مرمى منتخب الفراعنة وتعاطف القائم الذي حال دون تسجيل الماليين

وحصل مصطفى محمد صاحب هدف المباراة الوحيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة حيث عبر اللاعب عن سعادته بالفوز مؤكدا على صعوبة المواجهة كونها جاءت في افتتاح البطولة.

ويحلم المنتخب المصري، الممثل الوحيد للكرة العربية في البطولة، بالتأهل للأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه ويأمل المنتخب المصري في حسم تأهله للمربع الذهبي مبكرا عندما يواجه نظيره الغاني، الاثنين المقبل، في ثاني مباريات الفراعنة في المجموعة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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