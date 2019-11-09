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شاهد: ريال مدريد يعتلي صدارة "الليغا" وبنزيمة يحطم رقم الأسطورة بوشكاش

9/11/2019

اكتسح فريق ريال مدريد، السبت، مضيفه إيبار برباعية نظيفة في الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 25 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

نجح الفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل هدف التقدم للريال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف سيرخيو راموس الهدف الثاني من ضربة جزاء بعدها بثلاث دقائق.

ومع حلول الدقيقة 29 تمكن بنزيما من إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء ليخرج ريال مدريد متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

بذلك، رفع بنزيمة رصيده إلى 157 هدفًا بـ"الليغا" بقميص الريال، ليصبح سادس هدافي "الميرنجي" بالبطولة متخطيًا رقم الأسطورة بوشكاش الذي سجل 156 هدفًا.

وفي الوقت الذي بحث فيه إيبار عن فرصة تقليص النتيجة، جاء الهدف الرابع للريال في الدقيقة 61 عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ليخرج الملكي فائزًا باللقاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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