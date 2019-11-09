شاهد: بايرن ميونيخ يستعيد هيبته برباعية في شباك بروسيا دورتموند

استعاد فريق بايرن ميونيخ، السبت، هيبته في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بالعودة للانتصارات من جديد عبر بوابة منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.

فبعد هزيمة قاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1- 5 الجولة الماضية، عاد ليكتسح منافسه دورتموند في كلاسيكو الكرة الألمانية بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية.

أنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 17.

وواصل البايرن فرض هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، وأضاف ثلاثة أهداف عبر سيرغ غنابري وليفاندوفسكي وماتس هوميلس لاعب دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقائق 47 و76 و80.

بهذه النتيجة، ارتقى بايرن ميونيخ للمركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.

فيما تجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف شالكه.

ويتصدر المسابقة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 22 نقطة.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.