البث الحي
رياضة

شاهد: بايرن ميونيخ يستعيد هيبته برباعية في شباك بروسيا دورتموند

9/11/2019

استعاد فريق بايرن ميونيخ، السبت، هيبته في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بالعودة للانتصارات من جديد عبر بوابة منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.

فبعد هزيمة قاسية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1- 5 الجولة الماضية، عاد ليكتسح منافسه دورتموند في كلاسيكو الكرة الألمانية بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية.

أنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 17.

وواصل البايرن فرض هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، وأضاف ثلاثة أهداف عبر سيرغ غنابري وليفاندوفسكي وماتس هوميلس لاعب دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقائق 47 و76 و80.

بهذه النتيجة، ارتقى بايرن ميونيخ للمركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.

فيما تجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف شالكه.

ويتصدر المسابقة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 22 نقطة.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)