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شاهد: ايكاردي يمنح سان جيرمان فوزا صعبا قبل النهاية على بريست

9/11/2019

سجل ماورو ايكاردي قبل خمس دقائق على النهاية ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على بريست ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، السبت.

وبذلك يتعافى حامل اللقب من خسارته الأسبوع الماضي أمام ديجون.

وكان المهاجم الأرجنتيني، المعار من إنتر ميلان الإيطالي، سريعا في التعامل مع فشل بريست في إبعاد الكرة وسجل من تسديدة في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 85 محرزا الهدف التاسع له في 10 مباريات في كافة المسابقات مع سان جيرمان.

ورفع الانتصار رصيد المتصدر إلى 30 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق تسع نقاط على أنجيه الذي تعادل سلبيا مع ستاد رانس في مباراة أقيمت لاحقا.

ويأتي خلف هذا الثنائي خمسة فرق برصيد 19 نقطة لكل منها وهي ليل وبوردو ونانت وستاد رانس وأولمبيك مرسيليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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