غوارديولا يعلن حربه الكلامية مع ليفربول

قبل أسبوع على المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي بالأسبوع الـ12 للدوري الإنجليزي، قرر غوارديولا مدرب السيتي إعلان الحرب الكلامية.

فقد اتهم غوارديولا اللاعب السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول بالتمثيل وادعاء السقوط لخداع الحكام والحصول على أخطاء.

ويأتي هذا التصريح الساخن ليعلن مبكرا مدى الإهتمام الذي يوليه المدرب الإسباني بالمباراة، فهي حقا مباراة فاصلة ومحددة لشكل الصراع على اللقب بين الفريقين، نظرا للفارق الكبير في النقاط بينها (6 نقاط لصالح الريدز) وفوز السيتي فيها يضيق الفارق إلى ثلاث نقاط، ويقربه كثيرا من القمة، أما فوز ليفربول فيجعله يحلق بالقمة بعيدا ويقربه من الفوز باللقب.

وردا على سؤال حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا يحدث، وكثيرا ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (ماني) يملك موهبة استثنائية. في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة".

وخطف ماني الأضواء في الأسابيع الأخيرة بعدما حصل على ركلتي جزاء، أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين ليفوز بالمباراتين بشق الأنفس.

وسيلعب سيتي في أنفيلد، الأحد المقبل، ولم يحقق هناك أي فوز في مباريات الدوري منذ العام 2003.