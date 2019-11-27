شاهد: تحية خاصة من مورينيو لجامع كرات ساهم في هدف لتوتنهام

وجه مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو التحية للطفل جامع الكرات أثناء مباراة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.
وانتهت المباراة بفوز توتنهام على نظيره اليوناني بنتيجة 4-2.
https://twitter.com/Sameh_RM/status/1199460805936324610?ref_src=twsrc%5Etfw
الطفل حامل الكرات الذي أعاد الكرة سريعاً للاعبي توتنهام في لقطة الهدف الثاني للفريق كان له نصيب من التحية من جوزيه مورينيو. pic.twitter.com/boQ4qpEZgy
— أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) November 26, 2019