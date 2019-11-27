البث الحي
رياضة

شاهد: تحية خاصة من مورينيو لجامع كرات ساهم في هدف لتوتنهام

مدرب فريق توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو
مدرب فريق توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو
27/11/2019

وجه مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو التحية للطفل جامع الكرات أثناء مباراة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام على نظيره اليوناني بنتيجة 4-2.

التفاصيل
  • منح الطفل جامع الكرات الكرة سريعا للاعب توتنهام سيرج أوريه أورييه، والذي قام بلعب رمية التماس سريعا ليسجل منها هاري كين هدف التعادل.

https://twitter.com/Sameh_RM/status/1199460805936324610?ref_src=twsrc%5Etfw

  • وبعد الهدف سارع مورينيو ليشكر الطفل، موجها له تحية خاصة لشكره على مساهمته الكبيرة في الهدف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)