شاهد: تحية خاصة من مورينيو لجامع كرات ساهم في هدف لتوتنهام

وجه مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو التحية للطفل جامع الكرات أثناء مباراة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوربا.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام على نظيره اليوناني بنتيجة 4-2.

التفاصيل

منح الطفل جامع الكرات الكرة سريعا للاعب توتنهام سيرج أوريه أورييه، والذي قام بلعب رمية التماس سريعا ليسجل منها هاري كين هدف التعادل.

https://twitter.com/Sameh_RM/status/1199460805936324610?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد الهدف سارع مورينيو ليشكر الطفل، موجها له تحية خاصة لشكره على مساهمته الكبيرة في الهدف.