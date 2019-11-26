شاهد: العراق يفوز على قطر بطلة آسيا في افتتاح كأس الخليج

‬‬‬أحرز محمد قاسم ماجد هدفين في الشوط الأول ليقود العراق للفوز 2-1 على قطر بطلة آسيا في مباراة سريعة الإيقاع في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة اليوم الثلاثاء.

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