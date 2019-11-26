شاهد: الزمالك المصري يرفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة النادي اتخذ قرارا نهائيا بعدم خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة أمام الترجي التونسي، في قطر.

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