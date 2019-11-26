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شاهد: الزمالك المصري يرفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
26/11/2019

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة النادي اتخذ قرارا نهائيا بعدم خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي المقررة أمام الترجي التونسي، في قطر.

التفاصيل
  • رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي: لن نخوض السوبر الأفريقي في قطر، سبق وطلبت خوض المباراة في تونس وعلى أرض المنافس، ولكن لم يلتفت أحد إلى هذا المقترح، وواصل الاتحاد الأفريقي تحدياته، ولن أقبل بقراره.
  • منصور: خلال اجتماع مجلس الإدارة ناقشنا الأمر بموضوعية، وكان هناك من يرى خوض اللقاء بشكل رياضي، إلا أن الغالبية رفضت الأمر بسبب وجود موقف سياسي معادٍ لمصر.
  • منصور: هذا هو موقف مجلس الإدارة الرسمي، إلا إذا كان للدولة رأي آخر فسيكون موقفنا مختلفا هذه المرة.
  • منصور: الملف كله يعود للدولة وهناك أجهزة محترمة والقرار النهائي سيكون لهم، وحتى لو كان القرار ضرورة السفر إلى قطر وخوض المباراة، سننفذ القرار لأننا جزء من الدولة.
  • منصور: قرارنا هو عدم اللعب في الدوحة، ولو عاقبنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف) سنلجأ للمحكمة الدولية.
  • منصور: الاتحاد الأفريقي وفاطمة سامورا، التي تشغل منصبي الأمين العام للفيفا والمشرف على الكاف، يستفزان جمهور الزمالك، سبق وأعادوا مباراة جينيراسيون السنغالي، ولماذا نلعب مباراة بين فريقين أفريقيين في آسيا؟!
  • منصور: حزين أن الترجي أصدر بيانا ذكر فيه أنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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