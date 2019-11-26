البث الحي
رياضة

شاهد| أمير قطر في افتتاح خليجي 24: نرحب بالجميع في دوحة الجميع

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
26/11/2019

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بطولة كأس الخليج لكرة القدم(خليجي 24) في العاصمة الدوحة، قائلا إن بلاده ترحب بالجميع.

التفاصيل

  • أمير قطر: باسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع.
  • أقيم الحفل وسط أجواء مبهجة على ملعب ستاد خليفة أحد ستادات كأس العالم 2022.
  • وتحمل بطولة خليجي 24 مذاقاً خاصا، حيث أعلنت دول الحصار الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في البطولة قبل أيام من انطلاقها.
  • وأعادت اللجنة المنظمة القرعة للبطولة مرة أخرى لمشاركة الدول الخليجية الثلاث التي أعلنت إلى جانب مصر مقاطعتها لقطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.
  • وبدأ الافتتاح غير الرسمي في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بعرضة خليجية – قطرية.
  • تبدأ البطولة بمباراة بين الفريق القطري والعراقي تعقبها مباراة في التاسعة ونصف على ستاد ملعب الدحيل مباراة بين الإمارات واليمن.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)