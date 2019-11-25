شاهد: منتخبا السعودية والإمارات لكرة القدم في قطر

وصل منتخبا السعودية والإمارات لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24″، التي تنطلق غدا الثلاثاء.
وصول بعثة المنتخب السعودي إلى دوحة الخير للمشاركة في بطولة #خليجي24 🇸🇦🏆 pic.twitter.com/XXqRYBQMiW
— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 25, 2019
وصول بعثة المنتخب السعودي إلى دوحة الخير للمشاركة في بطولة #خليجي24 🇸🇦🏆 pic.twitter.com/XXqRYBQMiW
— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 25, 2019
منتخبا #السعودية والإمارات يصلان إلى العاصمة القطرية #الدوحة للمشاركة في بطولة خليجي 24 pic.twitter.com/wMp7xHOjml
— الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) November 25, 2019
وصول وفد منتخب الإمارات إلى دوحة للمشاركة في #خليجي24 🇦🇪🏆 pic.twitter.com/JH7qNZDxmZ
— حسين راضـي (@hhradi) November 25, 2019