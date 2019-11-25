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شاهد: منتخبا السعودية والإمارات لكرة القدم في قطر

المنتخب السعودي لحظة وصوله مطار حمد الدولي في الدوحة
المنتخب السعودي لحظة وصوله مطار حمد الدولي في الدوحة
25/11/2019

وصل منتخبا السعودية والإمارات لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24″، التي تنطلق غدا الثلاثاء.

التفاصيل
  • نشر المنتخب السعودي في صفحته الرسمية على موقع تويتر، صورًا لعدد من اللاعبين لحظة  وصولهم مطار حمد الدولي.

  • اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، نشر في حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو لوصول بعثة المنتخب السعودي إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

  • حظي المنتخب الإماراتي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه إلى مقر الإقامة، على أن يخوض في وقت لاحق من مساء اليوم أولى حصصه التدريبية.
  • تخوض الإمارات المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن.

  • تنطلق مباريات البطولة، الثلاثاء، 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات عربية.
  • كانت قرعة كأس الخليج العربي قد أسفرت عن وجود منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى رفقة الإمارات واليمن والعراق.
  • بينما وقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات البحرين والكويت وعمان.
  • سيخوض المنتخب السعودي أول مواجهاته الأربعاء المقبل أمام الكويت.
  • تستمر البطولة حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويشارك فيها كل المنتخبات الثمانية.

خلفيات
  • كان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 24 من الشهر الحالي والسادس من ديسمبر القادم بمشاركة خمسة منتخبات، بعد امتناع السعودية والإمارات والبحرين عن الحضور بسبب الأزمة الخليجية والعلاقات المقطوعة بين عواصم الدول الثلاث والدوحة منذ مطلع يونيو/حزيران 2017.
  • لكن اتحادات الدول الثلاث أكدت مشاركتها في البطولة بعد دعوة متجددة من الاتحاد الخليجي الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقرًا له.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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