شاهد: منتخبا السعودية والإمارات لكرة القدم في قطر

وصل منتخبا السعودية والإمارات لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24″، التي تنطلق غدا الثلاثاء.

التفاصيل

نشر المنتخب السعودي في صفحته الرسمية على موقع تويتر، صورًا لعدد من اللاعبين لحظة وصولهم مطار حمد الدولي.

وصول بعثة المنتخب السعودي إلى دوحة الخير للمشاركة في بطولة #خليجي24 🇸🇦🏆 pic.twitter.com/XXqRYBQMiW — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 25, 2019

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، نشر في حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو لوصول بعثة المنتخب السعودي إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وصول بعثة المنتخب السعودي إلى دوحة الخير للمشاركة في بطولة #خليجي24 🇸🇦🏆 pic.twitter.com/XXqRYBQMiW — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 25, 2019

حظي المنتخب الإماراتي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه إلى مقر الإقامة، على أن يخوض في وقت لاحق من مساء اليوم أولى حصصه التدريبية.

تخوض الإمارات المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن.

منتخبا #السعودية والإمارات يصلان إلى العاصمة القطرية #الدوحة للمشاركة في بطولة خليجي 24 pic.twitter.com/wMp7xHOjml — الجزيرة – الخليج (@AJA_Gulf) November 25, 2019

تنطلق مباريات البطولة، الثلاثاء، 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات عربية.

كانت قرعة كأس الخليج العربي قد أسفرت عن وجود منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى رفقة الإمارات واليمن والعراق.

بينما وقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات البحرين والكويت وعمان.

سيخوض المنتخب السعودي أول مواجهاته الأربعاء المقبل أمام الكويت.

تستمر البطولة حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويشارك فيها كل المنتخبات الثمانية.

وصول وفد منتخب الإمارات إلى دوحة للمشاركة في #خليجي24 🇦🇪🏆 pic.twitter.com/JH7qNZDxmZ — حسين راضـي (@hhradi) November 25, 2019

خلفيات