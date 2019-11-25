أبو تريكة ضمن 10 سفراء جدد لمونديال قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2022 بقطر، الإثنين، عن انضمام عدد من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال.

ووفقًا لتغريدة عبر الصفحة الرسمية للجنة المنظمة على تويتر قالت: "نعلن انضمام كل من الثنائي المصري محمد أبو تريكة ووائل جمعة لقائمة سفراء المونديال".

رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين @Ms3don وتشافي و @officialcafu و @setoo9 ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي! مبارك مصطفى@ialkhalfan @WaelGomaa@trikaofficial pic.twitter.com/KblDdUoodF — Road to 2022 (@roadto2022) November 25, 2019

وأضاف البيان "شملت القائمة الكويتي بدر المطوع والعراقي يونس محمود والعماني علي الحبسي والخماسي القطري مبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان".

وقال محمد أبو تريكة عبر صفحته على تويتر: "أن تكون سفيراً لأول مونديال في الوطن العربي هذا شرف كبير …مونديال ٢٠٢٢ في قطر مونديال العرب جميعا.. شكرا جزيلا".

أن تكون سفيراً لأول مونديال فى الوطن العربي هذا شرف كبير …مونديال ٢٠٢٢ فى قطر مونديال العرب جميعا ..شكرا جزيلا @roadto2022 pic.twitter.com/HhZazkvObB — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 25, 2019

فيما رحب وائل جمعة لاعب النادي الأهلي المصري عبر صفحته على تويتر باختياره سفيرا للمونديال.

https://twitter.com/WaelGomaa/status/1199018750667825153?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت منذ شهور تواجد الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو في القائمة.

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وسيقام المونديال للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء.