البث الحي
رياضة

صلاح ومحرز ضمن 10 لاعبين عرب في قائمة أفضل لاعب أفريقي

المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي
24/11/2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأحد قائمة أولية تضم 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، بينهم 10 لاعبين عرب أبرز محمد صلاح ورياض محرز.

التفاصيل
  • سيتم اختيار الأفضل خلال حفل سيقيمه الاتحاد القاري للعبة في الغردقة بمصر في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
  • وضمت القائمة 10 لاعبين عرب هم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.
  • بالإضافة إلى 4 لاعبين جزائريين أبطال أمم أفريقيا الأخيرة هم رياض محرز وبغداد بونجاح ويوسف بلايلي وإسماعيل بن ناصر.
  • ويمثل المغرب كل من حكيم زياش وأشرف حكيمي، ومن تونس فرجاني ساسي وطه الخنيسي.
  • وضمت القائمة من الكاميرون أندريه أونانا وايريك ماكسيم شوبوموتينغ كما يتواجد في القائمة ثلاثة لاعبين من السنغال وصيف النسخة الأخيرة لأمم إفريقيا هم ساديو ماني وإدريسا جاي وكاليدو كوليبالي، ويمثل الثلاثي ويليفريد نديدي وأوديون إيجالو وفيكتور أوسيمين الكرة النيجيرية.
  • ويتواجد من كوت ديفوار ويلفريد زاها ونيكولا بيبي، ومن غانا توماس بارتي وجوردان أيو.
  • ودخل القائمة أيضا الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ، والتنزاني مبوانا ساماتا، والأوغندي دينيس أونيانغو، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالغاشي كارولوس أندرياماتسينورو والتوغولي كودغو فو دو لابا والمالي موسى ماريغا والغيني نابي كيتا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)