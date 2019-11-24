صلاح ومحرز ضمن 10 لاعبين عرب في قائمة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأحد قائمة أولية تضم 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، بينهم 10 لاعبين عرب أبرز محمد صلاح ورياض محرز.

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