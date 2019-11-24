شاهد الهلال السعودي بطل آسيا بعد غياب 19 عاما

توُج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف في العاصمة السعودية، ثم إيابًا بثنائية نظيفة في الأراضي اليابانية.

سجل سالم الدوسري الملقب "بالتورنيدو" هدفا في شباك أوراوا رد دياموندز قاد به فريقه الهلال السعودي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وبعد فوز الهلال ذهابا 1-صفر في الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري، وأثناء محاولات أوراوا التسجيل، نجح الدوسري في الدقيقة 74 من تسجيل الهدف الأول، وكان هذا الهدف بمثابة ضربة قاضية أيضا لآمال أوراوا في العودة لأنه بات مطالبا بتسجيل ثلاثة أهداف لحصد اللقب القاري.

وهذا أول هدف يهز شباك أي فريق ياباني على أرضه في نهائي دوري الأبطال بعدما خرجت الفرق اليابانية بشباك نظيفة في أربع مواجهات سابقة في المحطة الأخيرة.

وأضاف الهلال هدفا بالوقت بدل الضائع عن طريق الفرنسي بافتيمبي غوميس، هداف دوري الأبطال برصيد 11 هدفا، ليتفوق 3-صفر في مجموع المباراتين ويصبح زعيما للقارة للمرة الثالثة بعد 1992 و2000. ويضمن له مقعد في بطولة كأس العالم للأندية بعد أيام في العاصمة القطرية الدوحة.