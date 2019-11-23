شاهد: ليفربول يتخطى بالاس ويواصل التغريد على قمة "البريميرليغ"

واصل فريق ليفربول، السبت، تغريده على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة مغردًا على القمة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

طوال شوط المباراة الأول، فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 بادر ليفربول بالتسجيل عبر السنغالي ساديو ماني.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات، إلى أن جاءت الدقيقة 82 لتشهد التعادل لكريستال بالاس عن طريق ويلفريد زاها.

ولم يمر على التعادل طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق استعاد ليفربول التقدم مجددًا عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.