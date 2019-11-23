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شاهد: في أول ظهور لمورينيو.. توتنهام يجتاز وست هام 3-2

23/11/2019

اجتاز فريق توتنهام، السبت، مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة عشر للدوري الأنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز السادس مؤقتًا، بينما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 34 نقطة.

ونجح توتنهام في تحقيق الانتصار في أول ظهور له مع البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى القيادة الفنية للفريق منذ أيام.

أنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الكوري الجنوبي هيونج سون مين والبرازيلي لوكاس مورا في الدقيقتين 36 و43.

وأضاف هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 49 من كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

وردّ وست هام بثنائية عن طريق ميشيل أنطونيو وأنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 73 و96.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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