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شاهد: الجزائري محرز يقود السيتي لعبور تشيلسي بـ"البريميرليغ"

23/11/2019

قاد الجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي، السبت، فريقه لعبور ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 37 نقطة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تدخل مرحلة جس النبض حيث بادر تشيلسي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الفرنسي نغولو كانتي.

ولم يمر على التقدم طويلًا، ففي الدقيقة 29 أدرك مانشستر سيتي التعادل عبر البلجيكي كيفين دي بروين.

وتواصل الضغط من جانب لاعبي مانشستر سيتي إلى أن أسفرت الدقيقة 37 عن الهدف الثاني عن طريق محرز.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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