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رمضان صبحي الأفضل.. لاعبو مصر يحصدون جوائز كأس أفريقيا [فيديو]

22/11/2019

سيطر لاعبو المنتخب الأولمبي المصري، على جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عامًا، والتي اختتمت الجمعة في القاهرة.

وذلك خلال مراسم حفل توزيع الجوائز في المباراة النهائية بالمسابقة التي توج بها المنتخب المصري بفوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2 / 1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وفاز رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي المصري بلقب أفضل لاعب في البطولة، وذلك بعد مجهوده الكبير وقيادته لفريقه للفوز بالبطولة، خاصة مع تسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية في مرمى كوت ديفوار.

وحصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأولمبي المصري على جائزة أفضل حارس في البطولة، حيث تألق في قيادة الفريق للتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

حصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأولمبي المصري على جائزة أفضل حارس في البطولة

وتسلم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر جائزة أفضل هداف في البطولة، بعد تسجيله أربع أهداف في المسابقة.

وحرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري علي تهنئة المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وكتب صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب المباراة: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة، وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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