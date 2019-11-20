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قطر.. تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في "خليجي 24"

حكم الفيديو المساعد
حكم الفيديو المساعد
20/11/2019

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24″، عن اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أن تطبيق التقنية بطولة خليجي 24، تم بعد التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة واتحاد الكرة القطري.

تطبيق تقنية "فار"     
  • المصدر: الحكام الخليجيون المشاركون في إدارة منافسات بطولة خليجي 24 سيصلون إلى الدوحة يوم الخميس المقبل.
  • في اليوم التالي لوصولهم سيتم اجراء الاختبارات البدنية والفنية وكذلك المحاضرات حول تطبيق التقنية الجديدة في البطولة.
  • جميع الاتحادات المشاركة في البطولة، أرسلت ترشيحات الحكام الذين وافقت على تواجدهم في هذه النسخة.
  • كذلك هناك حكام من بلجيكا وسويسرا كحكام محايدين سيتواجدون في هذه النسخة.
  • لجنة الحكام في الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة هاني طالب بلان، رشحت طاقمًا لتمثيل التحكيم القطري في البطولة بقيادة حكم الساحة خميس المري، ويعاونه كلًا من محمد ظرمان ورمزان النعيمي ومحمد الشمري، وفق الوكالة الألمانية.
خلفيات
  • الاتحاد القطري يطبق تقنية "فار" في بطولة الدوري المحلي منذ بداية الموسم 2019/ 2020.
  • سبق وأن تم اعتماد هذه التقنية الموسم الماضي في بطولتي كأس قطر وكأس الأمير، على سبيل التجربة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

  •  تنطلق مباريات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات عربية.

  • تقام المباراة النهائية من خليجي 24 يوم الأحد الثامن من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 على ستاد خليفة الدولي.

  • الكويت قالت إن مشاركة منتخبات الخليج في بطولة "خليجي 24" في قطر، مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة الخليجية.

  • في صيف 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارًا شاملًا بدعوى دعم قطر "للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة مرارًا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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