قطر.. تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في "خليجي 24"

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24″، عن اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لأول مرة في تاريخ البطولة.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أن تطبيق التقنية بطولة خليجي 24، تم بعد التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة واتحاد الكرة القطري.
تنطلق مباريات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات عربية.
تقام المباراة النهائية من خليجي 24 يوم الأحد الثامن من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 على ستاد خليفة الدولي.
الكويت قالت إن مشاركة منتخبات الخليج في بطولة "خليجي 24" في قطر، مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة الخليجية.
في صيف 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارًا شاملًا بدعوى دعم قطر "للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة مرارًا.