قطر.. تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في "خليجي 24"

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24″، عن اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أن تطبيق التقنية بطولة خليجي 24، تم بعد التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة واتحاد الكرة القطري.

الاتحاد القطري يطبق تقنية "فار" في بطولة الدوري المحلي منذ بداية الموسم 2019/ 2020.

سبق وأن تم اعتماد هذه التقنية الموسم الماضي في بطولتي كأس قطر وكأس الأمير، على سبيل التجربة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

تنطلق مباريات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات عربية.

تقام المباراة النهائية من خليجي 24 يوم الأحد الثامن من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 على ستاد خليفة الدولي.

الكويت قالت إن مشاركة منتخبات الخليج في بطولة "خليجي 24" في قطر، مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة الخليجية.