عين معاذ.. لاعبان مصريان يتضامنان مع المصور الفلسطيني عمارنة

في الوقت الذي انتفضت فيه جماهير كرة القدم المصرية بالهتاف لفلسطين، تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما قنصها جندي إسرائيلي.

اتساع التضامن مع "عين معاذ"

في لفتة لاقت ترحيبًا وانتشارًا واسعًا، تضامن اللاعبان المصريان مصطفى محمد وأسامة جلال نجما المنتخب الأولمبي، مع "عين معاذ" بتغطية عينهما اليسرى، وتتواصل منذ أيام حملة تضامنية واسعة مع معاذ أطلقها ناشطون وصحفيون عبر منصات التواصل.

نشرت سفارة فلسطين في القاهرة صورة اللاعبين، مشيدة بتصرفهما الإنساني ودعمهما لمعاذ.

معاذ عمارنة (32 عامًا) هو مصور فلسطيني يعمل في أحد الصحف المحلية، وتعرض لإطلاق رصاصة في عينه اليسرى من قبل قناص إسرائيلي خلال تغطيته لمواجهات في الخليل يوم الجمعة الماضي.

اتسعت دائرة التضامن مع معاذ لتشمل سياسيين وفنانين ورياضيين وإعلاميين عرب وأجانب، وظهر العديد منهم على الهواء مباشرة عبر محطات فضائية، وهم يغطون أعينهم تضامنًا مع معاذ.

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https://twitter.com/DoNotCallMePeso/status/1196894185917431809?ref_src=twsrc%5Etfw