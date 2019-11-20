صيحات هزت المدرجات.. جماهير الكرة المصرية تهتف لفلسطين (فيديو)

من ستاد القاهرة، صاحت الجماهير المصرية "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين" معلنة للعالم بأسره دعمها للفلسطينيين ورفضها للتطبيع وللعدوان على غزة وللقرار الأمريكي الأخير الداعم لإسرائيل.
وفي الوقت الذي انتفضت فيه الكلمة مدوية لتعلن "هنا فلسطين"، تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما قنصها جندي إسرائيلي.
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بالروح بالدم ، نفديكي يا فلسطين ❤️
يوم جميل ، ولاعيبة رجالة ، الف شكر ليكوا والله❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️@RamadanSobhi pic.twitter.com/TfU0ucLOcN
— 👻 (@MohamedRKeshk1) November 20, 2019
"بالروح بالدم نفديكِ يا #فلسطين".. هتاف يعلو في استاد #القاهرة أثناء الاحتفال بتأهل #المنتخب_الأوليمبي لنهائي البطولة الأفريقية 🇪🇬🇵🇸 pic.twitter.com/uSZoip8mQd
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 19, 2019