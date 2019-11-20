صيحات هزت المدرجات.. جماهير الكرة المصرية تهتف لفلسطين (فيديو)

من ستاد القاهرة، صاحت الجماهير المصرية "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين" معلنة للعالم بأسره دعمها للفلسطينيين ورفضها للتطبيع وللعدوان على غزة وللقرار الأمريكي الأخير الداعم لإسرائيل.

وفي الوقت الذي انتفضت فيه الكلمة مدوية لتعلن "هنا فلسطين"، تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما قنصها جندي إسرائيلي.

من المدرجات المصرية "هنا فلسطين"

هتفت عشرات آلاف المصريين لفلسطين، خلال مباراة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم مع نظيره الجنوب أفريقي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية دون 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وانتهت المباراة بفوز مصر بـ 3 أهداف نظيفة.

ناشطون تداولوا مقاطع فيديو من داخل ستاد القاهرة، للجماهير وهي تهتف بحرارة –للمرة الأولى منذ سنوات- وبشكل لافت لفلسطين، ومن بين تلك الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، شمال يمين بنكره إسرائيل".

الهتافات تعالت ودوت في أرجاء المدرجات، ربما إعلانًا عن دعم (الشعب) المصري للفلسطينيين، في وجه حكومات العالم المؤيدة للاحتلال أو حتى الصامتة، وهي هتافات لم نعهدها منذ سنوات ربما لأن الجماهير ظلت ممنوعة من حضور المباريات لسنوات.

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بالروح بالدم ، نفديكي يا فلسطين ⁦❤️⁩

يوم جميل ، ولاعيبة رجالة ، الف شكر ليكوا والله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩@RamadanSobhi pic.twitter.com/TfU0ucLOcN — 👻 (@MohamedRKeshk1) November 20, 2019