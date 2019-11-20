جوزيه مورينيو مديرا فنيا لتوتنهام خلفا لبوتشيتينو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2023 ، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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