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رياضة

جوزيه مورينيو مديرا فنيا لتوتنهام خلفا لبوتشيتينو

20/11/2019

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2023 ، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

التفاصيل
  • توتنهام قال في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: يسرنا أن  نعلن تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد حتى نهاية موسم  2023/2022.
  • البيان أضاف أن مورينيو يعد من أكثر المدربين نجاحًا، حيث حقق 25  لقبًا، كما أنه تولى تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي  وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاز باللقب المحلي  في أربع دول مختلفة (البرتغال، إنجلترا، إيطاليا واسبانيا). 
  • من جانبه قال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام: بالنسبة لجوزيه، نحن لدينا الآن  واحد من أنجح المدربين في كرة القدم.
  • ليفي أضاف: لديه خبرة هائلة، ويمكنه إلهام الفرق التي يتولى تدريبها، لقد  حاز الألقاب في كل ناد دربه. نحن نثق بأنه سيجلب لنا طاقة وإيمان  بقدراتنا في غرف تبديل الملابس.
  • مورينيو فاز بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي، لكنه لم يتول  تدريب أي ناد منذ ديسمبر/كانون أول 2018، بعدما أُقيل من تدريب  مانشستر يونايتد، وقال المدرب البرتغالي أنه يتطلع للبداية من جديد.
  • قال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: أنا متحمس للانضمام إلى ناد لديه مثل هذا التراث العظيم والمشجعين المتحمسين. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني بشدة.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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